Советы представлены московской школой, американцы - снимками
Мы стремимся, чтобы коммунистические идеи стали для каждого подростка священными и нерушимыми, чтобы они, говоря словами Карла Маркса, превратились в узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца - требовала советская педагогика. И она своего добилась. *понимающий хохоток в зале*
Должен сразу сказать, что советская школа была унылым говном, без всяких скидок и прочих но. Говорю это и как маститый ученый, писатель-деревенщик, и как школоло отучившееся в полудюжине школ 80-х-90-х, все с теми же совшкрабами. Возможно, что математику преподавали и неплохо, но в остальном это был беспросветный и жалкий пиздец - с точки зрения педсостава и прочих методик. Неудивительно, что многие Алисы Селезневы пошли в проститутки, а Коли Герасимовы в сутенеры. Узы ведь стали неразрывными, вот и порвались сердца на британские флаги и свастики после известных событий.
Позволю себе характерную цитату из замечательной книги Е.Н. Иваницкой -
Бесправие учеников в нашей двадцать второй ростовской школе доходило до дикостей, в которые трудно поверить. Однажды школьное начальство решило – или ему велели – организовать хор. Нам, седьмым и восьмым классам, приказали в нем петь. Дважды в неделю по два часа. После уроков нас не выпускали, запирая раздевалки. Учителя шли облавой, загоняя подневольных в актовый зал. Мы прятались под партами и разбегались по туалетам. Из такого хора ничего, разумеется, не вышло, но облавы продолжались несколько месяцев при полном молчании родителей. А ведь в школе наверняка был родительский комитет. Уж не знаю, эстетическое ли воспитание было задумано для показухи или, может, патриотическое (песни были сплошь патриотические), но получилось настоящее советское без прикрас – воспитание лукавых рабов: родители не протестовали против школьного произвола, но молча позволяли нам прятаться и удирать.
Добавлю в копилку еще одну историю. 1990 г., второй класс. Мы сидим, пятерка учеников и учениц у доски. Учительница Ирина Алексеевна пишет мелом их фамилии, приклеивая напротив розовых картонных хрюшек. Это - святотатцы, нарушители. Они забыли надеть значок октябренка на следующей день после посвящения.
И это на фоне ихих скаутов. Разве можно было с такой системой победить?
Но, это 1990-й, а в тех самых 70-х одногруппницу моей мамы чуть было не выгнали из медицинского - за ЛИБа. Т.е., сокращенного Леонида Ильича Брежнева, в конспектах.
В общем-то, чего тут особо распинаться? СССР помер на глазах у всех нас, а идейные
Что же до американцев, то в начале 1970-х закончилась война во Вьетнаме и началась эра телевидения, феминизма, черно-белого равенства. Протестность сходила на нет, брал верх материалистический гедонизм. Кризисные явления в экономике США... простите, увлекся.
Откровенность, с которой происходила сексуальная революция, не могла не сказаться на американских школотронах: они стали
Большинство представленных ниже фотографий американцев можно расцветить и соврать, что это наши дни. Кроме негров, потому что они черные.
з.ы. сравнивая снимки, системы и прочие штуки, не забывайте о главном -
Советские подростки - будущие строители коммунизма!
Ты же будущая мать!
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